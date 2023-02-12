Andoni Zubiaurre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andoni Zubiaurre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andoni Zubiaurre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andoni Zubiaurre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andoni Zubiaurre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andoni Zubiaurre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andoni Zubiaurre

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andoni Zubiaurre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andoni Zubiaurre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andoni Zubiaurre 4 Aralık 1996 tarihinde Ordizia şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andoni Zubiaurre Dorronsoro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andoni Zubiaurre Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Andoni Zubiaurre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andoni Zubiaurre'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andoni Zubiaurre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andoni58/

Andoni Zubiaurreboyu ve yaşı kaç

Andoni Zubiaurre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andoni Zubiaurre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Andoni Zubiaurre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andoni Zubiaurre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Berio

1 Temmuz 2017 yılında Real Sociedad B

1 Ekim 2020 yılında CyD Leonesa

30 Haziran 2021 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2022 yılında Sociedad

Andoni Zubiaurre kimdir

Andoni Zubiaurre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andoni Zubiaurre şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Andoni Zubiaurre nereli

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