Andor Bolyki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andor Bolyki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andor Bolyki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andor Bolyki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andor Bolyki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andor Bolyki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andor Bolyki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andor Bolyki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andor Bolyki 6 Eylül 1994 tarihinde Eger şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Andor József Bolyki şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andor Bolyki Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Andor Bolyki, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andor Bolyki'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andor Bolyki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Andor Bolykiboyu ve yaşı kaç

Andor Bolyki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andor Bolyki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Andor Bolyki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andor Bolyki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Halle U19

1 Temmuz 2013 yılında Halle II

1 Temmuz 2014 yılında BSV Rehden

1 Temmuz 2016 yılında Berliner AK

1 Temmuz 2017 yılında U. Fürstenwalde

3 Temmuz 2019 yılında BFC Dynamo

1 Temmuz 2022 yılında Hallescher FC

Andor Bolyki kimdir

Andor Bolyki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andor Bolyki şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Rot-Weiß Erfurt (-2011), Hallescher FC (2011-2013)

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Andor Bolyki nereli

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