Andor Lovas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andor Lovas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andor Lovas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andor Lovas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andor Lovas 2 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andor Lovas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Andor Lovas'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andor Lovas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andor Lovas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andor Lovas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andor Lovas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Tiszakécske II

1 Haziran 2022 yılında Tiszakécske

Andor Lovas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andor Lovas şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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