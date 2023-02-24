Andor Margitics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andor Margitics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andor Margitics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andor Margitics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andor Margitics 3 Ocak 1991 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andor Margitics Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andor Margitics, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 29 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Andor Margitics'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andor Margitics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andor Margitics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andor Margitics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andor Margitics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2007 yılında Vác

18 Şubat 2010 yılında Videoton II

11 Temmuz 2012 yılında Puskás AFC

29 Temmuz 2015 yılında Budafoki MTE

Andor Margitics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andor Margitics şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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