Andorra-Türkiye maç özeti! 17 Kasım 2019 Andorra-Türkiye maçı golleri!

Türkiye, Andorra ile karşı karşıya geliyor. Andorra-Türkiye karşılaşması başladı. Andorra-Türkiye maçı canlı anlatımı BölgeGündem'den anlık olarak takip edebilirsiniz.

ANDORRA-TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde son maçına çıkıyor. Geri de kalan 9 karşılaşmadan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkaran milliler Avrupa Şampiyonasına katılma vizesini geçtiğimiz İzlanda maçında almayı başardı. Andorra deplasmanına çıkan milliler galip gelip, Fransa'nın puan kaybetmesini bekleyerek grup liderliğini kovalayacak.

ANDORRA-TÜRKİYE GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

EURO 2020 H Grubu son maçında A Milli Takımımız deplasmanda Andorra ile karşılaşıyor. A Milli Takım, Enes Ünal'ın 17. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Enes Ünal, 21. dakikada penaltıdan attığı golle hem kendinin hem de Milli Takım'ın 2. golünü attı.

ANDORRA - TÜRKİYE | CANLI ANLATIM

75'

Türkiye atağında Merih Demiral kafa vuruşu ile şansını deniyor ancak Andorra takımı bu vuruşun kaleye girmesini engelliyor.

73'

Kaleyi tutmayan kafa vuruşu! Türkiye atağında isabetsiz kafa vuruşunu yapan isim Merih Demiral.

72'

Maçın hakemi Ivan Kruzliak, Türkiye takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

71'

Andorra takımı sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliğine gidiyor. Çıkan oyuncu Jordi Alaez, giren oyuncu Victor Rodriguez.

70'

Andorra takımında sakatlık geçiren oyuncu Jordi Alaez. Sağlık görevlileri sahada.

68'

Estadi Nacional Stadı'nda dördüncü hakemin bayrağı havada. Ofsaytta kalan takım Türkiye.

64'

Türkiye hücumunda kafayı vuran oyuncu Kaan Ayhan ancak isabet yok.

60'

Oyuncu değişikliği. Hakan Çalhanoglu sahadan çıkan oyuncu, Berkay Ozcan maça dahil olan oyuncu.

59'

Korner kazanan takım Türkiye. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Yusuf Yazıcı.

53'

Sarı kart! Deplasman takımı oyuncusu Kaan Ayhan sarı kart görüyor.

52'

Ahmed Kutucu şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Estadi Nacional Stadı'nda skor değişmedi.

51'

Sarı kart! Andorra takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Max Llovera.

Estadi Nacional stadında ikinci yarının başlama vuruşu yapıldı.

Ve Ivan Kruzliak Estadi Nacional Stadı'nda ilk yarının bitiş düdüğünü çalıyor.

45'

+1

1. Devre sonuna eklenen süre 2 dakika.

45'

Andorra takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Ludovic Clemente.

43'

Sarı kart! Ivan Kruzliak elini cebine attı ve sarı kartını Andorra takımının oyuncusu Ildefonso Lima için kullandı.

34'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Andorra takımında Cristian Martinez.

29'

Türkiye takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

28'

Ludovic Clemente şutunu çekiyor ancak isabet yok.

24'

Estadi Nacional stadında, Türkiye takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

21'

0:2

Gol! Estadi Nacional Stadı'nda takımı adına farkı açan golü penaltı ile atan oyuncu Enes Ünal. Durum şimdi 0-2.

20'

Penaltı! Türkiye takımı penaltı kullanacak.

17'

0:1

Gol! Türkiye Estadi Nacional Stadı'nda Enes Ünal ile öne geçti. 0-1.

16'

Az önce sakatlık nedeniyle saha kenarına alınan Marc Rebes tekrar sahada.

15'

Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Marc Rebes (Andorra).

15'

Türkiye oyuncusu Hakan Çalhanoglu şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

13'

Estadi Nacional Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Enes Ünal ancak isabet yok.

10'

Türkiye savunması Andorra takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Ludovic Clemente.

6'

Merih Demiral tedavisini yaptırdı ve tekrar oyuna dahil oldu.

5'

Türkiye takımında sakatlık geçiren oyuncu Merih Demiral.

Kadrolar belli oldu.

Cristian Martinez 2 golle Andorra takımının en golcü futbolcusu. Cenk Tosun ise Türkiye adına 5 gol kaydetti.

Andorra, Türkiye ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

Türkiye son 5 maçta yenilmedi.

ANDORRA - TÜRKİYE İLK 11'LER

Andorra: Gomes, Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

Türkiye: Uğurcan, Merih, Ozan Kabak, Ömer, Nazım, Kaan, Ozan Tufan, Hakan, Yusuf, Ahmed Kutucu, Enes

ANDORRA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Andorra ile Türkiye arasındaki maç bu akşam oynanacak. Mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

DÜNYA REKORU KIRILACAK!

Andorra Milli Takımı'nın 39 yaşındaki kaptanı Ildefons Lima, Türkiye maçıyla birlikte dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. 22,5 yıldır Andorra milli takım formasını giyen 39 yaşındaki Lima, Türkiye maçıyla dünyada bir milli takımda en uzun süre oynayan futbolcu rekorunu kıracak.

Lima, konu hakkında gurur duyduğunu belirtirken "Son maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

500 TÜRK TARAFTAR

Karşılaşma için başta Fransa olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarından 500 kadar kişinin Andorra la Vella'ya gelmesi bekleniyor. Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te başlayacak Andorra-Türkiye karşılaşmasını, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

578. maçına çıkacak A Milli Takım, Andorra ile oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım H Grubu'nda 20 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Andorra ise 4 puanla 5'inci sırada yer alıyor.