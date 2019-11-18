İki takım Andorra-Türkiye dün gece karşı karşıya geldi. EURO 2020 elemeleri sona ermişken sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Andorra-Türkiye maç sonucu ve Andorra-Türkiye maç özeti detayları...

Andorra-Türkiye maç sonucu

EURO 2020 elemeleri tamamlandı ve gruplarda puan durumu şekillendi. Türkiye A Milli Futbol Takımı son maçında 2-0 yenerek 23 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. Peki EURO 2020 ne zaman yapılacak, kura çekimi tarihi belli mi?

Andorra-Türkiye maç özeti

EURO 2020 biletini alan Türkiye A Milli Takımı son maçında Andorra’yı mağlup etti. Şimdi ise gözler kura çekiminde. Haberimizden EURO 2020 kura çekimi tarihini ve Türkiye Andorra maç özetini bulabilirsiniz.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

12 Haziran ile 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2020 grup kuraları 30 Kasım Cumartesi günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak. 3. torbadan katılacağımız EURO 2020'nin kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU