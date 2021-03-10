Andorra'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Andorra'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Andorra, resmi adıyla Andorra Prensliği, İber Yarımadası'nda Pirene Dağları üzerinde denize kıyısı olmayan egemen bir mikrodevlettir. Kuzeyde Fransa, güneyde ise İspanya ile çevrilidir.

Andorra'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Andorra76246 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 205. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000098 olduğu görülmektedir.

Andorra'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Andorra'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Andorra'nın yüz ölçümü 465 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Andorra'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 468 km²

Andorra'nın Haritadaki Yeri / Konumu