Hapa isminin anlamı nedir, Hapa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afyonkarahisar Şuhut Nüfusu 2020 - 2021 | Şuhut İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Bhutan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bhutan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. reaktörün temel atma töreninde konuşuyor (CANLI)Benin'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Benin'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Afyonkarahisar Sultandağı Nüfusu 2020 - 2021 | Sultandağı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?90'lı yıllarda Sibel Can ile ilişkisiyle oldukça konuşulan eski manken Karahan Çantay hayatını kaybettiBelize'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belize'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Belçika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belçika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Bahçeli'den Akşener'e sert tepki: Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması rezilliktir!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Andorra'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Andorra'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Andorra'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Andorra'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Andorra'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Andorra'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Andorra'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Andorra'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Andorra, resmi adıyla Andorra Prensliği, İber Yarımadası'nda Pirene Dağları üzerinde denize kıyısı olmayan egemen bir mikrodevlettir. Kuzeyde Fransa, güneyde ise İspanya ile çevrilidir.

Andorra'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Andorra76246 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 205. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000098 olduğu görülmektedir.

Andorra'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Andorra'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Andorra'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Andorra'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Andorra'nın yüz ölçümü 465 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Andorra'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 468 km²

Andorra'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Andorra'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Andorra'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT