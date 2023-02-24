Andras Csonka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Csonka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andras Csonka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andras Csonka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andras Csonka 1 Mayıs 2000 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Csonka András Mátyás şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andras Csonka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Andras Csonka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andras Csonka'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andras Csonka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andras Csonka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andras Csonka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andras Csonka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2016 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2017 yılında Ferencváros

15 Ocak 2021 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2021 yılında Ferencváros

27 Temmuz 2021 yılında Gyirmót FC

1 Ocak 2022 yılında Ferencváros

13 Şubat 2022 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2022 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2022 yılında Budafoki MTE

Andras Csonka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andras Csonka şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andras Csonka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1908 SZAC Budapest, Airnergy FC, Gloriett SE, Főnix-Gold FC (-2015)

Macaristan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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