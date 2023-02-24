Andras Debreceni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Debreceni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andras Debreceni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andras Debreceni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andras Debreceni 21 Nisan 1989 tarihinde Nagykanizsa şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andras Debreceni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Andras Debreceni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Andras Debreceni'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andras Debreceni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andras Debreceni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andras Debreceni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andras Debreceni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2005 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2006 yılında Honvéd

21 Ocak 2008 yılında Kecskeméti TE

30 Haziran 2008 yılında Honvéd

29 Ağustos 2013 yılında Diósgyőr

4 Şubat 2015 yılında Vasas FC

27 Temmuz 2017 yılında ETO FC Győr

27 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında Mosonmagyaróvár

Andras Debreceni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andras Debreceni şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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