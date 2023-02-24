Andras Eordogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Eordogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andras Eordogh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andras Eordogh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andras Eordogh 9 Mart 2002 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andras Eordogh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Schultz Levente yapmaktadır. Andras Eordogh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andras Eordogh'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andras Eordogh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andras Eordogh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andras Eordogh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andras Eordogh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2019 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2020 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2021 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2022 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2022 yılında Honvéd

Andras Eordogh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andras Eordogh şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.

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