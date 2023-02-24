Andras Harsfalvi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Harsfalvi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andras Harsfalvi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andras Harsfalvi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andras Harsfalvi 12 Kasım 1996 tarihinde Zalaegerszeg şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andras Harsfalvi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Andras Harsfalvi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Andras Harsfalvi'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andras Harsfalvi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andras Harsfalvi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andras Harsfalvi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andras Harsfalvi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında ZTE U17

1 Ocak 2013 yılında ZTE U19

1 Temmuz 2014 yılında Zalaegerszeg

20 Temmuz 2015 yılında Andráshida

31 Aralık 2015 yılında Zalaegerszeg

1 Şubat 2016 yılında Balatonfüredi FC

30 Haziran 2016 yılında Zalaegerszeg

1 Ağustos 2016 yılında VLS Veszprém

30 Haziran 2017 yılında Zalaegerszeg

11 Temmuz 2017 yılında Videoton FC

1 Ağustos 2019 yılında Gyirmót FC

Andras Harsfalvi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andras Harsfalvi şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

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