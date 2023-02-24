Andras Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andras Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andras Horvath ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andras Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andras Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andras Horvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andras Horvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andras Horvath 23 Şubat 1988 tarihinde Kerepestarcsa şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andras Horvath Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Agency yapmaktadır. Andras Horvath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andras Horvath'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andras Horvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andras Horvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Andras Horvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andras Horvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında MTK U17

1 Temmuz 2004 yılında MTK U19

1 Temmuz 2006 yılında MTK Budapest II

1 Şubat 2007 yılında SZTK

30 Haziran 2007 yılında MTK Budapest II

14 Temmuz 2011 yılında Vasas SC

9 Ağustos 2013 yılında FC Hatvan

24 Temmuz 2014 yılında Honvéd

1 Temmuz 2021 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2022 yılında Honvéd

1 Temmuz 2022 yılında Budafoki MTE

Andras Horvath kimdir

Andras Horvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andras Horvath şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Andras Horvath nereli

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