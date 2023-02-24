Andras Huszti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Huszti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andras Huszti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andras Huszti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andras Huszti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Huszti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andras Huszti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Huszti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andras Huszti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andras Huszti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andras Huszti 29 Ocak 2001 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andras Huszti Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini feel soccer GmbH yapmaktadır. Andras Huszti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andras Huszti'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andras Huszti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andras Huszti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Andras Huszti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andras Huszti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2013 yılında K.misleny Alt.

17 Şubat 2014 yılında Haladás Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Haladás U17

28 Temmuz 2018 yılında Tiszakécske

2 Ağustos 2019 yılında Puskás AFC

10 Ağustos 2020 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2021 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2022 yılında Zalaegerszeg

Andras Huszti kimdir

Andras Huszti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andras Huszti şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Andras Huszti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andras Huszti nereli

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