Andras Jancso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Jancso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andras Jancso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andras Jancso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andras Jancso 22 Nisan 1996 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andras Jancso Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Andras Jancso, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andras Jancso'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andras Jancso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andras Jancso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andras Jancso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andras Jancso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2013 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2014 yılında Haladás

27 Temmuz 2015 yılında Soproni VSE

30 Haziran 2016 yılında Haladás

31 Ağustos 2016 yılında Gyirmót FC

31 Aralık 2016 yılında Haladás

23 Temmuz 2021 yılında Szentlőrinc SE

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

Andras Jancso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andras Jancso şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andras Jancso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lurkó UFC (-2009)

Macaristan U18 takımında 19 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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