Andras Rado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Rado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andras Rado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andras Rado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andras Rado 9 Eylül 1993 tarihinde Pápa şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andras Rado Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Andras Rado, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 28 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Andras Rado'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andras Rado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andras Rado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andras Rado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andras Rado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2009 yılında Haladás U19

1 Ocak 2012 yılında Haladás

13 Temmuz 2015 yılında Ferencváros

13 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC

1 Ağustos 2019 yılında Zalaegerszeg

28 Temmuz 2020 yılında Vasas FC

Andras Rado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andras Rado şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andras Rado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pápai ELC (-2008)

Macaristan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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