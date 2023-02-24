Andras Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andras Simon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andras Simon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andras Simon 30 Mart 1990 tarihinde Salgótarján şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andras Simon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Andras Simon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Andras Simon'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andras Simon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andras Simon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andras Simon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andras Simon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında MTK U17

1 Temmuz 2006 yılında MTK U19

6 Temmuz 2007 yılında Liverpool

1 Ağustos 2009 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2010 yılında Liverpool

1 Şubat 2011 yılında Excelsior

5 Temmuz 2011 yılında ETO FC Győr

8 Ağustos 2012 yılında Lombard Pápa

31 Aralık 2012 yılında ETO FC Győr

21 Şubat 2013 yılında Haladás

30 Haziran 2013 yılında ETO FC Győr

10 Şubat 2014 yılında Kecskeméti TE

30 Haziran 2014 yılında ETO FC Győr

15 Ağustos 2014 yılında Paksi FC

27 Temmuz 2015 yılında Gyirmót FC

19 Şubat 2018 yılında Paksi FC

23 Temmuz 2019 yılında MTK Budapest

17 Ocak 2020 yılında ETO FC Győr

30 Temmuz 2020 yılında Haladás

1 Ağustos 2020 yılında Gyirmót FC

Andras Simon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andras Simon şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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