Andras Vagi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Vagi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andras Vagi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andras Vagi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andras Vagi 25 Aralık 1988 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andras Vagi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magic Stars yapmaktadır. Andras Vagi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andras Vagi'nin Soroksár SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andras Vagi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andras Vagi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andras Vagi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andras Vagi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında MTK U17

1 Ocak 2005 yılında MTK U19

1 Şubat 2007 yılında MTK Budapest

26 Temmuz 2010 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2012 yılında Diósgyőr

1 Eylül 2014 yılında Paksi FC

25 Ocak 2016 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2016 yılında Paksi FC

1 Temmuz 2016 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2017 yılında Paksi FC

3 Temmuz 2019 yılında Diósgyőr

17 Şubat 2021 yılında Paksi FC

1 Temmuz 2021 yılında Mezőkövesd

7 Temmuz 2022 yılında Soroksár

Andras Vagi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andras Vagi şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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