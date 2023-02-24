Andras Winkler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Winkler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andras Winkler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andras Winkler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andras Winkler 9 Kasım 2000 tarihinde Mosonmagyaróvár şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andras Winkler Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AlphaFootballAgency yapmaktadır. Andras Winkler, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andras Winkler'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andras Winkler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andras Winkler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andras Winkler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andras Winkler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2017 yılında Haladás

1 Ağustos 2017 yılında Soproni VSE

31 Aralık 2017 yılında Haladás

1 Şubat 2018 yılında Mosonmagyaróvár

30 Haziran 2018 yılında Haladás

1 Temmuz 2018 yılında Mosonmagyaróvár

30 Haziran 2019 yılında Haladás

1 Temmuz 2019 yılında Bruck/L.

1 Şubat 2020 yılında Csorna

1 Ağustos 2020 yılında Lipót

21 Temmuz 2021 yılında Budaörs

18 Temmuz 2022 yılında Tiszakécske

Andras Winkler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andras Winkler şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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