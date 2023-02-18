Andraz Borovnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andraz Borovnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andraz Borovnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andraz Borovnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andraz Borovnik 15 Şubat 2003 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andraz Borovnik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASFR Sport yapmaktadır. Andraz Borovnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andraz Borovnik'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andraz Borovnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andraz Borovnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andraz Borovnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andraz Borovnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2020 yılında NK Maribor U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Aluminij

Andraz Borovnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andraz Borovnik şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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