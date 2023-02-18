Andraz Lipec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andraz Lipec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andraz Lipec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andraz Lipec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andraz Lipec 6 Aralık 2001 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andraz Lipec Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIME 11 SA yapmaktadır. Andraz Lipec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andraz Lipec'nin NK Krka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andraz Lipec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andraz Lipec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andraz Lipec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andraz Lipec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2019 yılında Olimpija U19

10 Ağu 2020 yılında NK Brezice 1919

15 Temmuz 2021 yılında NK Krka

Andraz Lipec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andraz Lipec şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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