Andraz Miklic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andraz Miklic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andraz Miklic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andraz Miklic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andraz Miklic 16 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andraz Miklic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andraz Miklic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Brinje Grosuplje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Andraz Miklic'nin NK Brinje Grosuplje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andraz Miklic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andraz Miklic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andraz Miklic şuan NK Brinje Grosuplje U19 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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