Andre Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andre Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Almeida ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andre Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Almeida

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Almeida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Almeida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Almeida 30 Mayıs 2000 tarihinde Guimarães şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Domingos André Ribeiro Almeida şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Almeida Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jorge Pires yapmaktadır. Andre Almeida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Almeida'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Andre Almeida Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrealmeida.70/

Andre Almeidaboyu ve yaşı kaç

Andre Almeida Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Almeida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andre Almeida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Almeida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Vitória SC S15

1 Temmuz 2013 yılında Guimarães U17

1 Temmuz 2015 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2016 yılında Guimarães B

1 Aralık 2019 yılında Vit. Guimarães

25 Ağu 2022 yılında Valencia

Andre Almeida kimdir

Andre Almeida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Almeida şuan Valencia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vitória SC

Andre Almeida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 18 numaralı formasıyla 16 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Andre Almeida nereli

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