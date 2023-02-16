Andre Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andre Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Anderson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andre Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Anderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Anderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Anderson 23 Eylül 1999 tarihinde Maracai şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İtalya,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da André Anderson Pomilio Lima da Silva Costa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Anderson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Andre Anderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Anderson'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Anderson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andreanderson_oficial/

Andre Andersonboyu ve yaşı kaç

Andre Anderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Anderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andre Anderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Anderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2018 yılında Lazio

17 Ağu 2018 yılında Salernitana

30 Haziran 2019 yılında Lazio

5 Ekim 2020 yılında Salernitana

30 Haziran 2021 yılında Lazio

11 Nisan 2022 yılında São Paulo

30 Haziran 2023 yılında Lazio

Andre Anderson kimdir

Andre Anderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Anderson şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Andre Anderson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Andre Anderson nereli

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