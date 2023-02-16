Andre Barbosa Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Barbosa Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Barbosa Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Barbosa Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Barbosa Da Silva 27 Ağu 2000 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsviçre,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Barbosa Da Silva Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Andre Barbosa Da Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andre Barbosa Da Silva'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Barbosa Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Barbosa Da Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Barbosa Da Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Barbosa Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U21

31 Ağu 2018 yılında SC Freiburg U19

30 Haziran 2019 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg II

Andre Barbosa Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Barbosa Da Silva şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andre Barbosa Da Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grasshopper Club Zürich (-2018), SC Freiburg (2018-2019)

İsviçre U19 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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