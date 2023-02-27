Andre Barrela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Barrela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Barrela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Barrela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Barrela 22 Ocak 2001 tarihinde Ettelbrück şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da André Leite Barrela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Barrela Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Andre Barrela'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andre Barrela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Barrela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Barrela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Barrela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2020 yılında Titus Petange

Andre Barrela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Barrela şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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