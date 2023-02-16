Andre Becker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Becker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andre Becker kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Becker ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andre Becker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Becker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Becker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Becker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Becker 26 Temmuz 1996 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Almanya,Brezilya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Becker Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Andre Becker, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Becker'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andre Beckerboyu ve yaşı kaç

Andre Becker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Becker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Andre Becker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Becker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında W. Mannheim U19

1 Temmuz 2015 yılında FCA Walldorf II

1 Temmuz 2016 yılında FCA Walldorf

1 Temmuz 2017 yılında FCA Walldorf II

1 Temmuz 2019 yılında FCA Walldorf

15 Temmuz 2020 yılında Regensburg

22 Ocak 2022 yılında Würzb. Kickers

30 Haziran 2022 yılında Regensburg

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Köln

Andre Becker kimdir

Andre Becker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Becker şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfR Mannheim (-2014), SV Waldhof Mannheim (2014-2015)

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Andre Becker nereli

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