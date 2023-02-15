Andre Bernardini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Bernardini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Bernardini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Bernardini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Bernardini 21 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Bernardini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Bernardini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Bernardini'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andre Bernardini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Bernardini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Bernardini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Bernardini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Hohenstein-E.

1 Temmuz 2019 yılında ara verdi

20 Ocak 2020 yılında IFK Haninge

10 Ocak 2022 yılında Brage

Andre Bernardini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Bernardini şuan IK Brage takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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