Andre Boman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Boman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Boman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Boman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Boman 15 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Boman Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Andre Boman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andre Boman'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Andre Boman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Boman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Boman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Boman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Varberg U19

29 Mart 2019 yılında Varbergs BoIS

13 Haziran 2019 yılında Varbergs GIF

30 Kasım 2019 yılında Varbergs BoIS

1 Mart 2020 yılında Varbergs GIF

30 Kasım 2020 yılında Varbergs BoIS

18 Haziran 2021 yılında Ullareds IK

30 Kasım 2021 yılında Varbergs BoIS

8 Ocak 2023 yılında Elfsborg

Andre Boman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Boman şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andre Boman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lilla Träslövs FF (-2016), Varbergs BoIS (2018-2019)

İsveç takımında 22 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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