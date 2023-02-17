Andre Calisir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Calisir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andre Calisir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Calisir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andre Calisir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Calisir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Calisir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Calisir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Calisir 13 Haziran 1990 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ermenistan,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Անդրե Չալըշըր şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Calisir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Çözülmemiş yapmaktadır. Andre Calisir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andre Calisir'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Calisirboyu ve yaşı kaç

Andre Calisir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Calisir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Andre Calisir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Calisir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2009 yılında Skellefteå FF

30 Kasım 2009 yılında Djurgården U19

1 Ocak 2010 yılında Djurgården

1 Haziran 2011 yılında J-Södra IF

30 Kasım 2011 yılında Djurgården

8 Ocak 2012 yılında J-Södra IF

8 Ocak 2018 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2021 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2021 yılında Silkeborg IF

Andre Calisir kimdir

Andre Calisir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Calisir şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Djurgårdens IF (-2009), Skellefteå FF (2009)

Andre Calisir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 2 numaralı formasıyla 4 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

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Andre Calisir nereli

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