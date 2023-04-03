Andre Candeias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Candeias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andre Candeias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Candeias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.