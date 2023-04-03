Andre Candeias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Candeias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Candeias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andre Candeias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andre Candeias 20 Ocak 2003 tarihinde Faro şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da André Miguel Arsenio Candeias şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andre Candeias Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Candeias, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andre Candeias'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Andre Candeias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andre Candeias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında SC Farense U15
1 Temmuz 2018 yılında SC Farense A17
1 Temmuz 2020 yılında Farense U19
1 Temmuz 2021 yılında SC Farense A23
Andre Candeias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andre Candeias şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC São Luís (2010-2011)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.