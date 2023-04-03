Andre Cubillas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Cubillas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Cubillas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andre Cubillas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andre Cubillas 6 Kasım 2002 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Andre Cubillas Chávez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andre Cubillas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Andre Cubillas'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andre Cubillas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andre Cubillas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andre Cubillas şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 213 numaralı formayı giymektedir.
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