Andre De Jong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre De Jong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre De Jong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre De Jong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre De Jong 2 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yeni Zelanda uyrukludur.Gerçek adı da Andre Ernest de Jong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre De Jong Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre De Jong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andre De Jong'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andre De Jong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre De Jong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre De Jong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre De Jong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Wanderers SC

1 Temmuz 2015 yılında Canterbury Utd.

1 Nisan 2016 yılında Hakoah Sydney

31 Ağustos 2016 yılında Canterbury Utd.

15 Mart 2017 yılında Hakoah Sydney

1 Ekim 2017 yılında Eastern Sub.

8 Mart 2018 yılında Hakoah Sydney

4 Ekim 2018 yılında Eastern Sub.

1 Temmuz 2019 yılında AmaZulu FC

1 Temmuz 2022 yılında Royal AM

20 Ocak 2023 yılında Stellenbosch FC

Andre De Jong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre De Jong şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Andre De Jong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeni Zelanda takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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