Andre Dhominique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Dhominique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Dhominique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Dhominique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Dhominique 7 Ekim 2003 tarihinde Vera Cruz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı André Dhominique Queiroz Santiago da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Dhominique Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Dhominique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andre Dhominique'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andre Dhominique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Dhominique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Dhominique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Dhominique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında EC Bahia U20

1 Ocak 2023 yılında EC Bahia

Andre Dhominique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Dhominique şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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