Andre Djodj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Djodj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Djodj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Djodj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Djodj 1 Mayıs 2001 tarihinde Regensburg şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Andre Đođ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Djodj Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Djodj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andre Djodj'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Djodj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Djodj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Djodj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Djodj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2012 yılında Freier TuS U19

31 Ocak 2017 yılında TSV Abensberg

3 Temmuz 2017 yılında Regensburg U17

1 Temmuz 2018 yılında TSV Kareth U19

6 Eylül 2019 yılında Sl. Belupo U19

26 Ağustos 2020 yılında NK Novigrad

15 Temmuz 2021 yılında Zvijezda G.

23 Şubat 2022 yılında Rudar Velenje

17 Ağustos 2022 yılında Mladost DG

17 Ocak 2023 yılında Kom Podgorica

Andre Djodj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Djodj şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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