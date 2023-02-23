Andre Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Duarte 12 Eylül 1997 tarihinde Sacavém şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da André Lourenço Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Duarte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIMESOCCER yapmaktadır. Andre Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Duarte'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sacavenense U19

1 Temmuz 2016 yılında Sacavenense

15 Ağustos 2018 yılında Estoril A23

1 Kasım 2018 yılında Alverca

1 Temmuz 2020 yılında Praiense

7 Ocak 2021 yılında CF Estrela

1 Temmuz 2022 yılında FC U Craiova

Andre Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Duarte şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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