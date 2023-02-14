Andre Edgar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Edgar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andre Edgar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Edgar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andre Edgar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Edgar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Edgar

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Edgar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Edgar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Edgar 28 Haziran 1999 tarihinde Sion şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Angola,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı André Edgar Antonio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Edgar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alke Sports Group Sàrl yapmaktadır. Andre Edgar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Andre Edgar'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andre Edgarboyu ve yaşı kaç

Andre Edgar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Edgar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Andre Edgar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Edgar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Sion U21

30 Temmuz 2018 yılında FC Conthey

31 Aralık 2018 yılında FC Sion U21

1 Eylül 2020 yılında FC Sion

12 Şubat 2021 yılında Neuchâtel Xamax

30 Haziran 2021 yılında FC Sion

29 Ağu 2021 yılında AC Bellinzona

30 Haziran 2022 yılında FC Sion

Andre Edgar kimdir

Andre Edgar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Edgar şuan FC Sion takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Sion

Andre Edgar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Angola takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andre Edgar nereli

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