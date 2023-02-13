Andre Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andre Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Ferreira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andre Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Ferreira

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Ferreira 29 Mayıs 1996 tarihinde Vila Nova de Gaia şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı André Filipe Magalhães Ribeiro Ferreira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Ferreira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MadeinFootball yapmaktadır. Andre Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Ferreira'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andre Ferreira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andref_1/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001052422406

Andre Ferreiraboyu ve yaşı kaç

Andre Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Andre Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Boavista Sub-15

1 Temmuz 2011 yılında Boavista Sub-17

1 Temmuz 2012 yılında Nogueirense

1 Ocak 2013 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2013 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2015 yılında Benfica B

1 Temmuz 2017 yılında Leixões

30 Haziran 2018 yılında Benfica B

31 Ağu 2018 yılında Desportivo Aves

30 Haziran 2019 yılında Benfica B

1 Temmuz 2019 yılında Santa Clara

1 Temmuz 2021 yılında Paços Ferreira

20 Temmuz 2022 yılında Granada

Andre Ferreira kimdir

Andre Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Ferreira şuan Granada takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vilanovense (2005-2007);
Boavista FC (2007-2009);

Andre Ferreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U18 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andre Ferreira nereli

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