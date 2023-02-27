Andre Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andre Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Ferreira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andre Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andre Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Ferreira 16 Mayıs 1996 tarihinde Castro Daire şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da André Miguel da Silva Ferreira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Ferreira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Ferreira'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andre Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Andre Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2015 yılında Mondercange

30 Haziran 2016 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2016 yılında Hamm Benfica

30 Haziran 2017 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2017 yılında US Esch

30 Haziran 2019 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2019 yılında US Esch

1 Temmuz 2020 yılında US Mondorf

30 Haziran 2021 yılında US Esch

1 Temmuz 2022 yılında CS Fola Esch

Andre Ferreira kimdir

Andre Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Ferreira şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CS Fola Esch

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andre Ferreira nereli

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