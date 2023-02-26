Andre Frolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Frolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Frolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Frolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Frolov 18 Nisan 1988 tarihinde Hiiumaa, Emmaste şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Frolov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Frolov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Andre Frolov'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Frolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Frolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Frolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Frolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Tervis Pärnu

1 Ocak 2006 yılında Warrior Valga

1 Ocak 2007 yılında FC Flora II

1 Ocak 2008 yılında JK Viljandi

1 Temmuz 2009 yılında FC Flora

1 Ocak 2017 yılında Paide

Andre Frolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Frolov şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andre Frolov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Flora Tallinn, Lelle SK

Estonya takımında 10 numaralı formasıyla 8 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U23 takımında 6 numaralı formasıyla 28 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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