Andre Geraldes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Geraldes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Geraldes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Geraldes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Geraldes 2 Mayıs 1991 tarihinde Maia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da André Geraldes de Barros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Geraldes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FENOMENOW yapmaktadır. Andre Geraldes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Andre Geraldes'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Geraldes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Geraldes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andre Geraldes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Geraldes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Maia Lidador

1 Temmuz 2010 yılında Rio Ave FC

1 Ağustos 2010 yılında Chaves

30 Haziran 2011 yılında Rio Ave FC

1 Temmuz 2011 yılında Desportivo Aves

30 Haziran 2012 yılında Rio Ave FC

1 Temmuz 2012 yılında İstanbul BBSK

31 Ocak 2014 yılında Belenenses

30 Haziran 2014 yılında İstanbul BBSK

1 Temmuz 2014 yılında Sporting B

15 Temmuz 2015 yılında Belenenses

30 Haziran 2016 yılında Sporting B

20 Temmuz 2016 yılında Vitória Setúbal

31 Ocak 2017 yılında Sporting B

1 Temmuz 2017 yılında Sporting CP

8 Ağustos 2017 yılında Belenenses

30 Haziran 2018 yılında Sporting CP

13 Temmuz 2018 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2019 yılında Sporting CP

21 Temmuz 2019 yılında M. Tel Aviv

31 Temmuz 2020 yılında Sporting CP

1 Ağustos 2020 yılında Sporting B

8 Eylül 2020 yılında APOEL Nikosia

19 Ocak 2021 yılında M. Tel Aviv

Andre Geraldes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Geraldes şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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