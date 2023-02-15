Andre Gustafson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Gustafson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Gustafson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Gustafson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Gustafson 16 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Gustafson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Gustafson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 22 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Gustafson'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andre Gustafson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Gustafson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andre Gustafson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Gustafson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Östers IF U17

1 Temmuz 2020 yılında Östers IF U19

22 Haziran 2022 yılında Östers IF

Andre Gustafson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Gustafson şuan Östers IF takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.