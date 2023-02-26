Andre Jarva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Jarva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Jarva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Jarva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Jarva 21 Kasım 1996 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Jarva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Jarva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Andre Jarva'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Jarva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Jarva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Jarva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Jarva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Puuma

1 Kasım 2012 yılında Accademia ITARM

1 Temmuz 2013 yılında FC Ararat

27 Şubat 2014 yılında JK Nomme Kalju

24 Şubat 2017 yılında Paide

14 Temmuz 2017 yılında Kalev

9 Ocak 2019 yılında Paide

7 Haziran 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Harju JK

Andre Jarva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Jarva şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andre Jarva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Real Tallinn (2006-2011)

Estonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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