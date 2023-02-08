Andre Junio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Junio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Junio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Junio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Junio 11 Aralık 2000 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı André Junio Pereira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Junio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MF Sports yapmaktadır. Andre Junio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andre Junio'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Junio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Junio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Junio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Junio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Nisan 2022 yılında Prudente-SP

1 Temmuz 2022 yılında Avaí FC U20

1 Ocak 2023 yılında Avaí FC

Andre Junio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Junio şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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