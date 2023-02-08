Andre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre 7 Nisan 2000 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı André da Silva Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Think Ball & Sports Consulting yapmaktadır. Andre, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Ferroviária de Esportes (SP) futbol takımında oynamaktadır. Associação Ferroviária de Esportes (SP) takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andre'nin Associação Ferroviária de Esportes (SP) ile sözleşmesi 3 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında AD Guarulhos

17 Mayıs 2019 yılında Santa Cruz

2 Mart 2021 yılında AD Guarulhos

5 Mart 2021 yılında Atlético-GO

30 Aralık 2021 yılında AD Guarulhos

19 Ocak 2022 yılında Operário-PR

2 Ağu 2022 yılında AD Guarulhos

3 Ağu 2022 yılında Mirassol-SP

2 Şubat 2023 yılında AD Guarulhos

3 Şubat 2023 yılında Ferroviária

3 Mayıs 2023 yılında AD Guarulhos

Andre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre şuan Associação Ferroviária de Esportes (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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