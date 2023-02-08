Andre Krobel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Krobel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Krobel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Krobel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Krobel 28 Mart 1995 tarihinde São Francisco do Sul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı André Diego Krobel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Krobel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Andre Krobel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 4 Mayıs 2016 tarihinde katılmıştır. Andre Krobel'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andre Krobel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Krobel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Krobel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Krobel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2016 yılında Avaí FC

4 Mayıs 2016 yılında Tombense

22 Haziran 2017 yılında Marcílio Dias

29 Kasım 2017 yılında Tombense

12 Ocak 2018 yılında Iporá EC

26 Mart 2018 yılında Tombense

27 Mart 2018 yılında Goiás EC

30 Kasım 2018 yılında Tombense

23 Ocak 2019 yılında Náutico

30 Ekim 2019 yılında Tombense

3 Ocak 2020 yılında América-RN

8 Şubat 2021 yılında Tombense

25 Şubat 2021 yılında Brasil-RS

4 Mayıs 2021 yılında Tombense

28 Mayıs 2021 yılında Figueirense FC

27 Eylül 2021 yılında Tombense

29 Eylül 2021 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2021 yılında Tombense

19 Ocak 2022 yılında Paraná

31 Aralık 2022 yılında Tombense

Andre Krobel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Krobel şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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