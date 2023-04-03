Andre Lonning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Lonning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andre Lonning kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Lonning ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.