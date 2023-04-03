Andre Lonning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Lonning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Lonning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andre Lonning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andre Lonning 2 Ocak 2004 tarihinde Bømlo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da André Hovland Lønning şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andre Lonning Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Lonning, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Haugesund II futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Andre Lonning'nin FK Haugesund II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andre Lonning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andre Lonning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Ağustos 2019 yılında Haugesund Alt.
1 Ocak 2021 yılında FK Haugesund II
Andre Lonning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andre Lonning şuan FK Haugesund II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Bømlo IL (-2018), FK Haugesund (2019-)
Andre Lonning Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Norveç U15 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.
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