Andre Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andre Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Lopes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.