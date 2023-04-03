Andre Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andre Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andre Lopes 2 Kasım 2001 tarihinde Maia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da André Filipe Sousa Dias Pedro Lopes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andre Lopes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Lopes, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Lopes'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Andre Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andre Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Sacavenense S17
1 Temmuz 2017 yılında Cova Piedade 17
1 Temmuz 2018 yılında Cova Pied. U19
1 Temmuz 2019 yılında Belenenses U19
1 Temmuz 2020 yılında B. SAD U23
1 Temmuz 2022 yılında Mafra A23
Andre Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andre Lopes şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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