Andre Luis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Luis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andre Luis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Luis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andre Luis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Luis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Luis

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Luis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Luis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Luis 21 Nisan 1997 tarihinde Pouso Alegre şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı André Luis da Costa Alfredo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Luis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Andre Luis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Luis'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Ağu 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Luis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andreluis97oficial/

Andre Luisboyu ve yaşı kaç

Andre Luis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Luis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andre Luis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Luis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2015 yılında Guaratinguetá

6 Ekim 2015 yılında Atlético-PR

7 Mart 2016 yılında Brasília-DF

25 Nisan 2016 yılında Atlético-PR

12 Haziran 2016 yılında Santa Cruz

31 Ocak 2017 yılında Atlético-PR

1 Şubat 2017 yılında Santa Cruz

12 Aralık 2017 yılında Cianorte

6 Nisan 2018 yılında Ponte Preta

30 Kasım 2018 yılında Cianorte

7 Ocak 2019 yılında Corinthians

7 Mayıs 2019 yılında Fortaleza

31 Aralık 2019 yılında Corinthians

9 Ocak 2020 yılında Daejeon Hana C.

31 Aralık 2020 yılında Corinthians

30 Mart 2021 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2021 yılında Corinthians

21 Ocak 2022 yılında Cuiabá-MT

Andre Luis kimdir

Andre Luis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Luis şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Andre Luis nereli

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