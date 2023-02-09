Andre Luiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Luiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Luiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Luiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Luiz 22 Ağu 1995 tarihinde Nova Iguaçu şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı André Luiz Guimarães Siqueira Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Luiz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pantera yapmaktadır. Andre Luiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andre Luiz'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Luiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Luiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Luiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Luiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2020 yılında Sampaio Corrêa

28 Haziran 2021 yılında Ponte Preta

8 Nisan 2022 yılında Sampaio Corrêa

1 Ocak 2023 yılında Ituano

Andre Luiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Luiz şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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