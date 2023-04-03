Andre Luiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Luiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Luiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Luiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Luiz 23 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da André Luiz Inácio da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Luiz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Andre Luiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Andre Luiz'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andre Luiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Luiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Eylül 2020 yılında Flamengo U20

Andre Luiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Luiz şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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